國際基甸會澎巡講 送聖經給學生和旅宿

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國際基甸會中華民國總會澎湖支會生命教育巡迴列車，今天前往澎科大和海事職校講座，致贈師生800本聖經，澎湖縣長陳光復今天也參加國際基甸會的贈書講座活動。

基甸會今年邀請到華人心理治療基金會諮商心理師洪偉凱主講「壓力調適與情緒管理」，期以正向心理學角度來教導學子如何減壓、處理負面情緒，放步鬆轉化壓力，創造充實而快樂的人生。

基甸會9日起至15日將分別前往湖西、西嶼、白沙、中正及馬公等轄內的國中巡講和贈聖經，期能讓學生瞭解自我，改善負面情緒，增進生理與心理健康。

另外，國際基甸會執行長黃惟饒等一行40人偕同各區會10日到11日，也將赴澎湖縣內的各飯店、旅館、民宿發送聖經。1060308

(中央社)