陸貿易數據鼓舞 亞股由黑轉紅

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亞洲股市今天在中國大陸發布樂觀的貿易數據後，午盤由黑轉紅，但是漲勢不一，因製藥股受到美國總統川普承諾砍藥品價格的衝擊。

法新社報導，川普（Donald Trump）發推文承諾致力調降藥價，紐約和歐洲各地股市的藥廠股價重挫。

這波跌勢上午廣泛感染各地股市，但在新聞傳出中國大陸2月進口勁揚38.1%，幾乎是彭博調查預測的2倍後，為股市反彈開闢康莊大道。

中國大陸進口彈升，同時間出口下跌1.3%，意外出現貿易逆差，是大陸3年來首見，引發外界期望這個世界第2大經濟體、也是全球成長的關鍵推動者，國內需求有改善跡象。

香港股市今天連續第3天收紅，恆生指數上揚0.4%，收23782.27點。

雪梨股市收平盤，首爾股市上揚0.1%，新加坡股市漲0.3%，紐西蘭股市收漲0.2%，馬尼拉股市上揚0.3%。

不過，日股下挫0.5%，儘管修正數據顯示，日本2016年最後一季經濟成長率優於首次預估，但仍未達到預期，投資人因此不為所動。（譯者：中央社羅苑韶）1060308

(中央社)