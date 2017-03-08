陸貿易數據鼓舞 亞股由黑轉紅
亞洲股市今天在中國大陸發布樂觀的貿易數據後，午盤由黑轉紅，但是漲勢不一，因製藥股受到美國總統川普承諾砍藥品價格的衝擊。
法新社報導，川普（Donald Trump）發推文承諾致力調降藥價，紐約和歐洲各地股市的藥廠股價重挫。
這波跌勢上午廣泛感染各地股市，但在新聞傳出中國大陸2月進口勁揚38.1%，幾乎是彭博調查預測的2倍後，為股市反彈開闢康莊大道。
中國大陸進口彈升，同時間出口下跌1.3%，意外出現貿易逆差，是大陸3年來首見，引發外界期望這個世界第2大經濟體、也是全球成長的關鍵推動者，國內需求有改善跡象。
香港股市今天連續第3天收紅，恆生指數上揚0.4%，收23782.27點。
雪梨股市收平盤，首爾股市上揚0.1%，新加坡股市漲0.3%，紐西蘭股市收漲0.2%，馬尼拉股市上揚0.3%。
不過，日股下挫0.5%，儘管修正數據顯示，日本2016年最後一季經濟成長率優於首次預估，但仍未達到預期，投資人因此不為所動。（譯者：中央社羅苑韶）1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。