虎尾福安宮糖廠媽 百里行腳鹿港天后宮謁祖進香
百里賜福，潦溪溯源！虎尾福安宮糖廠媽到鹿港天后宮進香是連續十多年宗教盛事，百里行腳又將來鹿港天后宮謁祖，預定3月11日抵達鹿港，下午5時舉行媽祖暖壽大典割香火儀式，向天上聖母祈福暖壽。
建廟已有50多年的雲林虎尾福安宮，舉辦天上聖母百里行腳活動，受大批信眾擁戴，今年9日午夜啟程，2000餘信眾將跨過濁水溪，3天2夜徒步200多公里行腳，盛大進香團陣，為歡慶媽祖生的前夕，掀起一波瘋媽祖的熱潮。
天后宮主委張偉東表示，虎尾信眾不畏艱辛跟隨媽祖婆參與百里行腳活動，展現對天上聖母媽祖信仰的虔誠，期待所有媽祖信徒持續將媽祖慈悲心帶到家庭、社會來行善、濟世，使之發揚光大。
(中時)
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