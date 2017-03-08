新聞深喉嚨》東北亞情勢詭譎 台灣無感？

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7日重磅國際訊息，就是薩德系統的部分設備，已經運抵南韓，最快4月就能部屬完成，顯示儘管大陸強烈抗議，23家樂天超市應聲而倒，南韓都將不為所動。但同時間讓局勢更加複雜的是，北韓繼前次在「川安會」期間試射導彈，這回又在大陸兩會期間試射，甚至更再度直接射向日本的專屬經濟海域。北韓導彈危機，加上南韓薩德就位，東北亞的情勢，前所未有的詭譎！8日，大陸外交部長王毅同時針對導彈與薩德回應，首先要求北韓應暫停核導彈活動，美韓暫停軍演，以「雙暫停」的方式，建立朝鮮半島和平機制。另一方面又以強硬口吻，稱：「我們奉勸南韓國內某些勢力不要再一意孤行，否則結果只能是損人又害己」。所謂「損人又害己」，意味著情勢可能進一步升高嗎？

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在這場東北亞亂局中，最令人不安，也完全無法預測的當屬北韓的角色，近日種種動作幾近瘋狂！為了反制美韓軍演的「斬首」恫嚇，金正恩一口氣對著日本發射了4枚導彈，部分輿論分析，這是在對美日韓同盟示威，北韓具有「飽和攻擊」的能力，足以突破日本的飛彈防禦，若是美韓輕舉妄動，日本也得付出代價。但金正恩此舉，真的能替自己爭取籌碼？或者是讓美日韓更加堅定要除之而後快的決心？而7日另一責令國際輿論瞠目結舌的訊息是，北韓與馬來西亞原本友好的外交關係，因為金正男刺殺案逼近反目，雙方不但互相驅逐大使，北韓甚至還拿使館人員與馬來西亞籍旅客當「人質」，金正恩到底是個無法預測的「戰略天才」？還是已經失控？

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海軍敦睦遠航訓練支隊3艘軍艦7日航抵基隆港，位在磐石軍艦上的敦睦文宣館中展示國艦國造的各項計畫，海軍首度公開展示俗稱「直升機航空母艦」的兩棲直升機船塢登陸艦計畫。而根據海軍展示出來的內容，兩棲直升機船塢登陸艦的排水量為2萬2000噸，航速約30節，艦身長度為220公尺，艦上的武器配置包括76快砲、防空飛彈，偵蒐系統配置有相列雷達及聲納。登陸艦的飛行甲板至少可同時停放6架大型直升機。兩棲直升機船塢登陸艦因為擁有全通式甲板，俗稱直升機航母，各國都列為戰略投射的重要載台，也是攻勢作戰的主力之一，因此相當敏感，日本目前就擁有4艘直升機航空母艦。但隨即引來質疑，首先是即便造艦技術足以克服，一艘起碼250億元以上，海軍難道沒有其他更迫切的需要？其次是戰略層次，是直升機航母大多用做攻勢作戰，但台海作戰的戰略有這需要嗎？而在戰術層面，如果沒有空優，這直升機航母就是「活靶」。蔡總統喊得震天響的「國艦國造」，當務之急的「潛艦」還在空談，又要造「直升機航母」了，這到頭了會不會根本是起「國防詐騙」案啦？

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3日立法院協商《野生動物保育法》第32條，根據行政院版本，希望修正為「釋放經飼養之野生動物者，應經主管機關同意，使得為之。但其他法律另有規定者，從其規定。」也就是希望能規範受《動物保護法》保護的犬貓、寵物及實驗動物放生，至於「畜牧法」規範的經濟動物則不在此限。但沒想到，本身篤信佛教的民進黨立法委員林岱樺當場「大爆走」，提出自己的修正版，針對野生動物，若民眾買了或抓到了不知道怎麼處理，要放生時，希望有專業機構林務局協助，要通報，且收容責任在政府。對此，農委會林務局委婉表示，他們在全國已經有6個野生動物收容中心，且也有提供民眾諮詢，不適合再收容民眾放生，否則收容體系無法負荷，更強調「不當放生已經影響環境」。但林岱樺堅持，她是為善良想要放生者說話，稱：「我和朋友去吃，我看牠可憐，我買下來，但是若按照法令是要去問這條魚可不可以（放生）」，中場休息時更一度激動到對官員拍桌！換句話說，林岱樺的提案是要保障民眾任意放生的權力，卻要求政府負起收容的責任，這是什麼道理？但在林岱樺堅持下，最後協商版本明訂「釋放野生動物者，一律向農委會及各地方政府所轄管或委託之救傷收容中心通報、收容或媒合」…，這到底是有什麼事啊？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上8:00-9:00《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨4:00-5:00。

(中時電子報)