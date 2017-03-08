婦女節 瑞芳警分局林泰裕向女性同仁獻花表心意

新北瑞芳警分局長林泰裕昨天逐一向女性員警致意。（黃靖惠翻攝）

今天就是婦女節，新北瑞芳警分局林泰裕分局長特別到分局各單位內，逐一向女性同仁致意並獻上玫瑰花，感謝平時之辛勞，場面相當溫馨，分局長也不忘提醒同仁多關懷家中的母親與妻子。

林分局長說，送玫瑰花不是情人節戲碼，也不只是年輕人專利，只要是女性都有得到美麗祝福的權利，而每個男人背後一定有辛苦女人的守護，他希望分局男性同仁，可以用實際行動感謝心中最佳女主角，懂得尊重女性。

(中時)