練歌場辦送別趴 逃逸外勞遇臨檢被抓
嘉義縣朴子分局7日晚間在朴子市崁前里一家練歌場前實施臨檢勤務，有3名外籍男女原本在包廂內歡唱，見員警進入，表情突然大變，顯得有些慌張，就在3人打算快步離去時，執勤員警驚覺不對，馬上趨前攔查，並要求出示證件，3人先是不發一語，接著支吾其詞，沒想到濃厚口音露出破綻，加上3人行跡可疑，馬上被懷疑可能是逃逸外勞。
警方經過清查，確認3人皆為越南籍逃逸外勞，3人供稱，來台大概1年半，多數從事看護工或在工廠上班，逃逸後在南部四處打臨工，原本預計3人約好月底就要回越南，沒想到辦離別趴後續攤歡唱就被查獲，因查無非法打工狀況，警方訊後將3人移送至嘉義縣專勤隊。
(中時)
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