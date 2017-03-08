WBC》高國輝、羅國龍兄弟受矚目 今受官方外媒訪問
高國輝與羅國龍兩兄弟首次一同入選國際賽，披上國家隊戰袍打經典賽，今也一同受到經典賽官方安排媒體訪問，高國輝表示，雖然比賽開始了，不過希望兩人都可以打出佳績，為中華隊贏下勝利。
受訪時羅國龍指出，第一次參加經典賽，雖然自己主要都是板凳出發，不過在場邊也是為哥哥與其他球員加油，希望他們能幫助球隊贏球。
兄弟檔一同入選成為難得景象，高國輝說，兩人在比賽時，打完一個打席，會互相討論打擊方面的策略與投手球路，主要都是聊棒球相關的事情。
因為高(羅)家四兄弟都在打球，被問到是否期盼四兄弟同時披上國家隊戰袍，高國輝笑笑回應，當然會希望一同參加中華隊，不過應該很難同時入選吧。
(中時電子報)
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