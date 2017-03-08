花蓮卓溪鄉播種祭 向天祈求各項農作有好收穫

重現傳統播種祭儀式。(楊漢聲翻攝)

祈求小米豐收，花蓮縣卓溪鄉崙山村舉辦播種祭，以古禮方式重現祭儀，向天祈求今年度的各項農作皆能有良好收穫；並且也邀請崙山國小的學童們參與祭儀，見證古人智慧，傳承布農文化。

為了將文化深根於部落，卓溪鄉公所昨日上午在崙山村舉辦播種祭，播種祭是布農族種植小米前的祈福祭儀，透過儀式展現，期望今年小米能順利成長。

布農族耆老溫興南說，昔日小米是布農族的主食，每年1月至3月之間透過播種祭祈禱豐收。但祭儀中有諸多禁忌，例如過程中不能隨便打噴嚏、放屁，鋤頭不能相碰，並且族人之間的走位要依循次序。

卓溪鄉長呂必賢表示，播種祭象徵農事展開，崙山村有種植苦茶、薑黃、小米，祝福他們豐收，雖然現場下著綿綿細雨，象徵甘霖讓種子能夠儘快的發芽茁壯。

呂必賢進一步指出，卓溪鄉將各項祭儀回歸部落辦理，希望能夠讓文化在部落深根，傳承下去，這次在崙山村舉辦播種祭，全村動員各司其職，同心協力，重現傳統的播種祭儀式，畫面令人動容。

看著部落族人進行傳統儀式，崙山國小學生宋羽紳說，平時在學校有上族語、文化課程，實際到現場參與祭儀收穫更多，了解祖先與自然和平共處的智慧。

(中時)