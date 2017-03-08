對抗肺炎 雲林縣65歲以上即可免費施打肺炎鏈球菌疫苗

我要評比

老年人罹患肺炎後遺症多，認知能力每況愈下，台大醫院雲林分院強烈建議老人家都應施打肺炎鏈球菌疫苗。（周麗蘭攝）

雲林縣肺炎死亡率居高不下，縣府自101年起以預算自購肺炎鏈球菌疫苗，施打門檻下降到65歲，但死亡率仍未明顯下降。衛生局長吳昭軍表示，下降施打門檻已避免高風險族群併發症，「打了絕對有效！」

全國75歲以上老人都可免費施打免費肺炎鏈球菌疫苗，雲林縣的肺炎死亡率占第三位居高不下，101年起衛生局建議縣府自購疫苗。

101年首度實施65歲以上可免費施打，縣府支出1900萬元採購3萬多劑肺炎鏈球菌疫苗，此後逐年編列200萬元採購4000至5000劑迄今。

吳昭軍表示，雲林縣65歲以上接種肺炎鏈球菌疫苗已達47.68%，死亡率下降不明顯原因很多，因罹患者大多是高血壓、糖尿病等高風險族群，只要降低併發重症就算有效果，其他風險因子難以預估。

台大雲林分院長黃瑞仁強調，年長者因為免疫力反應較差、身體對缺氧不敏感，罹患肺炎病較不典型，只是出現神智改變、活動力下降，容易被輕忽導致延誤就醫。

黃瑞仁說，心臟和肺臟息息相關，當心臟功能差，會引起肺部積水，而肺臟功能不好，則會危害右心室功能結構，心肺健康是需要同時維護，缺一不可。

(中時)