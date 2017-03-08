薪傳獎南管藝師黃承祧辭世 清音不絕紀錄生命
彰化縣南管界慟失大師，84歲的薪傳獎鹿港南管藝師黃承祧，人稱「阿祧先」2月28日辭世，文化局長陳文彬昨天上午將魏明谷縣長所頒發之褒揚狀獻於靈堂前，同時也帶來去年底才剛完成的「清音不絕」黃承祧老師生命史影音保存研究紀錄，贈與家屬。
「睹書思人，願其樂，清音不絕；其志，萬古流芳」，鹿港鎮長黃振彥道出心中哀慟；立委王惠美也感佩大師，30年來製作的琵琶、二弦和洞簫等南管樂器是不計其數，傳承戲曲香火數十年，不幸仙逝，痛失良才，讓人不甚噓唏。
黃承祧是第十屆全球中華文化藝術薪傳獎得主，16歲就接觸南管音樂，成了終身癡迷嗜好，不但在南管音樂上有其獨到工夫，難能可貴的是，他無師自通，天生具有超強音感和靈巧手藝，學會10餘種的樂器，可幫忙其他的小孩子，也因此被戲稱「囝仔教囝仔」！成為「先仔」。
黃承祧還不辭辛勞的至全台各地上課教授南管，教導的學生年齡遍佈各階層，學齡孩童至八、九十歲高齡人士皆有，跨越老、中、青三代。
有鑑對於南管音樂的貢獻，文化局去年即對黃老師生平和南管學習與薪傳史製作完整的文字及影音紀錄，後續並將加以編輯出版成冊，讓後人瞭解黃老師精彩的南管人生。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。