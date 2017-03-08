薪傳獎南管藝師黃承祧辭世 清音不絕紀錄生命

彰化縣南管界慟失大師！84歲的薪傳獎鹿港南管藝師黃承祧。（吳敏菁翻攝）

84歲的薪傳獎鹿港南管藝師黃承祧仙逝，文化局長陳文彬今天上午將縣長魏明谷頒發褒揚狀獻於靈堂前，並帶來去年底才剛完成的「清音不絕」影音保存研究紀錄，贈與家屬。（吳敏菁攝）

彰化縣南管界慟失大師，84歲的薪傳獎鹿港南管藝師黃承祧，人稱「阿祧先」2月28日辭世，文化局長陳文彬昨天上午將魏明谷縣長所頒發之褒揚狀獻於靈堂前，同時也帶來去年底才剛完成的「清音不絕」黃承祧老師生命史影音保存研究紀錄，贈與家屬。

「睹書思人，願其樂，清音不絕；其志，萬古流芳」，鹿港鎮長黃振彥道出心中哀慟；立委王惠美也感佩大師，30年來製作的琵琶、二弦和洞簫等南管樂器是不計其數，傳承戲曲香火數十年，不幸仙逝，痛失良才，讓人不甚噓唏。

黃承祧是第十屆全球中華文化藝術薪傳獎得主，16歲就接觸南管音樂，成了終身癡迷嗜好，不但在南管音樂上有其獨到工夫，難能可貴的是，他無師自通，天生具有超強音感和靈巧手藝，學會10餘種的樂器，可幫忙其他的小孩子，也因此被戲稱「囝仔教囝仔」！成為「先仔」。

黃承祧還不辭辛勞的至全台各地上課教授南管，教導的學生年齡遍佈各階層，學齡孩童至八、九十歲高齡人士皆有，跨越老、中、青三代。

有鑑對於南管音樂的貢獻，文化局去年即對黃老師生平和南管學習與薪傳史製作完整的文字及影音紀錄，後續並將加以編輯出版成冊，讓後人瞭解黃老師精彩的南管人生。

(中時)