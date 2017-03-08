雲林縣社會處成立「雲林女子館」

我要評比

雲林縣政府今天在社會處大樓四樓掛牌「雲林女子館」，彰顯縣府期盼未來藉各項活動規畫達到重視婦女權益、支持性別平等、消除性別暴力、提升男性參與目標。

雲林女子館每周二至周六上午8時至下午5時，提供婦女福利諮詢、心理諮商、性別平權好書閱讀、性別平權意識培力宣導、婦女團體培訓、多媒體展覽、婦女技藝研習、專業知能培訓、下午茶休閒、親子休憩、資訊傳播、場地租借等服務。

為落實性別平等，雲林女子館設置了縣府部門第1間性別友善廁所。

李進勇表示，「婦女友善」是雲林縣政府重要的政策目標，近日榮獲第15屆金馨獎甲等及性別平等創新獎的殊榮。

(中時)