屏東水上摩托車大賽 4月大鵬灣開跑
屏東大鵬灣遊艇帆船系列活動4月開跑，5項水上活動賽事中，除恢復停辦2年的創意環保船設計賽，更增加立式划槳及水上摩托車賽，由於國內尚無水上摩托車相關賽事，因此吸引眾多週邊商品廠商爭相詢問，也備受玩家矚目。
今年4月共5個項目的大鵬灣遊艇帆船系列活動，線上報名已開跑，內容包含專業的帆船橫渡小琉球、簡易操作的獨木舟趣味賽、專屬學童的創意環保船設計賽、特別的立式划槳及水上摩托車競賽，成為另類水上嘉年華，也為玩水的季節揭開序幕。
鵬管處表示，活動於4月8至23日，賽事場地除了大鵬灣濱灣公園帆船基地外，更延伸至青洲濱海遊憩區，而新增立式划槳及水上摩托車競賽，在4月15至16日舉行邀請具有水上摩托車證照的玩家，穿上救生衣並戴上全罩式安全帽，在青洲濱海遊憩區以障礙賽與繞標賽一較高下。
鵬管處說，由於國內尚無水上摩托車類似賽事，吸引眾多週邊商品廠商詢問與贊助活動，賽事空檔，民眾只要捐出3張當期發票，還能免費體驗涼爽與快感結合的水上摩托車。
另外，停辦2年的創意環保船設計賽，也將重現在帆船基地；連續進行逾十年的帆船橫渡小琉球暨繞灣賽事，則預計超過200多艘帆船參賽，現場還有提供賽事廣播解說，讓大鵬灣整個4月的週末都不無聊。
(中時)
關鍵字：大鵬灣遊艇帆船系列活動、水上摩托車、帆船
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