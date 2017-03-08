6兩黃金留停車場 警民助找糊塗婦
台東市賴姓民眾昨晚在一處停車場拾獲9盎司黃金，警方根據現場一張車票找到失主陳姓婦女，警方告知後，陳婦才知道遺失黃金。
賴姓民眾昨晚在台東市中興路東霸王餐廳停車場發現一紙箱，裡面有許多塊黃金，趕緊送到台東縣警察局台東分局馬蘭派出所。
馬蘭派出所員警清點黃金，總計9盎司 (約6.7兩)，紙箱內還有一張火車票，警方請求台東火車站協助，找到車票主人是60歲陳姓婦女。
警方詢問陳婦，是否有遺失黃金，陳婦乍聽一頭霧水，後來才想起搬家時，將一紙箱留在停車場，裡面有收藏的黃金，趕緊到派出所領回。
陳婦除了感激警方機警找到她，也包了紅包給賴姓民眾，感謝他拾獲黃金。1060308
(中央社)
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