38婦女節 澎警分送女警玫瑰巧克力

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今天是三八婦女節，澎湖警局所轄3個分局長分別代表局長親送所屬分局女性員警或員工玫瑰花束外，還有禮券、巧克力，讓女性同仁倍感溫馨。

3位分局長今天除代表局長劉祥浤獻上分局女性同仁玫瑰花束外，還加贈禮券、金莎巧克力各1份，祝賀婦女節快樂，並感謝在職場工作上的付出，讓女性員警或同仁們今天在公務之餘，度過一個難忘的婦女佳節。1060308

(中央社)