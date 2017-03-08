隱瞞曾有美國籍 菲外長任命遭參院駁回

菲律賓參議院銓敘委員會今天駁回外交部長雅賽（Perfecto Yasay, Jr.）的任命，菲律賓總統杜特蒂將需對外交部長遺缺做新的人事安排。

菲律賓外交部發言人傅查理（Charles Jose）在下午的記者會中說，「我們尊重銓敘委員會的決定，我們將等候總統指派新的外交部長。」

在查出雅賽曾經擁有美國籍且在前2次聽證會中刻意隱瞞之後，參議院銓敘委員會上午一致駁回雅賽的任命。

雅賽為「非蓄意誤導」委員會之舉致歉，但強調他在1986年取得美籍的3個月後，即已放棄美籍，現為菲律賓籍。

傅查理表示，外交部將會召開緊急會議討論此事，並保證外交事務以及民眾辦理證件均不會受到影響。

這是菲律賓參議院銓敘委員會首次駁回外交部長的人事任命。

菲律賓總統杜特蒂去年5月當選後，即任命雅賽出任外交部長，目前暫未作出新的人事安排。

馬拉坎南宮傍晚宣布，杜特蒂總統將會指派1名代理部長，等馬拉坎南宮明天上午與外交部聯繫之後就會對外宣布。

杜特蒂的競選搭擋參議員凱耶塔諾（Allan Peter Cayetano），據信是杜特蒂真正屬意的外交部長人選，但根據菲國選舉法，凱耶塔諾因在去年全國大選中落敗，需等1年才能接受政治任命的職務。1060308

(中央社)