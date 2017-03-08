G20草案公報 傳不再明確拒絕貿易保護
20國集團（G20）下週召開的會議公報草案顯示，全球金融領袖可能不會再明確拒絕保護主義或貨幣競貶，僅承諾維持「開放公平的國際貿易體系」。
路透社報導，涵蓋全球主要已開發和開發中經濟體的G20財政部長和央行首長，17、18日將在德國城鎮巴登巴登（Baden Baden）開會，討論全球經濟事宜。
這將是美國總統川普政府的代表首度參加G20財長會議。川普政府對貿易政策方面的觀點，更偏向貿易保護主義。
路透社取得的草案公報看來採用了美國新的立場，但該草案在18日之前可能還會修改。
日期顯示為3月1日的草案，剔除去年G20財長採用的措詞「抵制一切形式保護主義」。在G20草案公報，針對保護主義的警語已出現長達10多年。（譯者：中央社陳昱婷）1060308
(中央社)
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