自動通關升級 全程只要10秒鐘

升級後的自動通關系統採用臉部與指紋同步辨識。(范揚光攝)

為提升旅客入出境通關速度，移民署自動查驗通關系統今日起改採臉部與指紋同步辨識，全程僅需10秒鐘，可大幅減少驗證的時間。

移民署表示，過往的自動通關採用分段式辨識作業；亦即旅客通關時先辨識臉部特徵，如果未成功(如頭髮過長遮眉或臉部表情變化)就會改用食指指紋輔助辨識，過程較為耗時。至於升級後的自動查驗通關系統採用臉部與指紋同步辨識，只要其中一項辨識成功即可通關，相較於升級前的系統方便不少。

國人申辦自動通關時必須年滿14歲，身高140公分以上，並攜帶護照及第2證件(身分證、健保卡或駕照)至移民署各地櫃檯免費申辦。至於14歲以上外國人、大陸地區人民及港澳居民具有在台居留資格，且有多次重入國許可者，也可以攜帶護照及居留證免費申辦。

(中時)