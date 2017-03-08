連勝文五虎將林鼎超：專注黨代表無意市議員
媒體點名連勝文子弟兵五虎將日前定裝照上臉書，似為市議員操兵暖身，連勝文貼身幕僚林鼎超表示，全是為黨代表選舉而動，定裝照確實花心思刻意找到新銳攝影師，以婚紗偶像手法打造年輕新形象，呈現較佳質感，但游淑惠、滿志剛等都否認要選議員，口徑一致請林鼎超代為發言，連系子弟兵牽動連勝文動向。
連勝文5位子弟兵在臉書齊一步調更換精心拍攝的大頭貼定裝照，被外界解讀為連系五虎將對2018意有所指，林鼎超表示，「只是為黨代表選舉」，他強調並無意角逐市議員，對於外傳連勝文有意出馬選立委，林鼎超不露口風說，目前他（連勝文）專注於青創事業。
林鼎超坦承這批定裝照5人共同找來年輕28歲的新銳攝影師，以拍婚紗的手法攝製，目的是「讓人耳目一新。」被媒體點名是連系新掌門的連勝文子弟兵游淑惠低調表示，自己對市議員全無打算，她強調一切訊息都問林鼎超；至於本身的政治路徑，游淑惠三緘其口。
同樣被視為連系子弟兵的滿志剛，目前是市議員吳志剛的辦公室主任。滿志剛將目前檯面上被關注的所有動作，一律指為5月黨代表選舉而來；但令人疑惑的是，齊一步調聘請攝影師以偶像路線造型，在過去黨代表選舉中相對罕見。滿志剛說，老闆吳志剛還是要選議員，要說換臉書照就是滿志剛要取代吳志剛，「太抬舉我」。
除了吳志剛和自己辦公室主任滿志剛的選區有重疊問題，曾是連勝文貼身幕僚的現任議員徐弘庭也面臨「師弟」錢震宇可能同一選區的難題，公推是對外發言窗口的林鼎超說，「不存在這個問題」他強調，對參選議員不是當前選項。他們5人都是好朋友，約都入黨6年左右，他轉述說，連勝文樂見黨內優秀人才有更多歷練，因此有主席參選人借將，連勝文多半樂觀其成。目前除游淑惠力挺郝龍斌之外，黃健豪則是詹啟賢貼身祕書，錢震宇和林鼎超則在連勝文基金會任職。
(中時)
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