聯合國安理會 譴責北韓發射彈道飛彈

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韓聯社8日電聯合國安理會15個理事國發表媒體聲明，強烈譴責北韓6日向半島東部海域發射彈道飛彈。

聲明譴責稱，北韓射彈明確違反安理會決議。自2006年以來安理會通過的對北韓制裁第1718號決議、第1874號決議、第2087號決議、第2094號決議、第2270號決議和第2321號決議均禁止北韓發射彈道飛彈。

聲明還指出，北韓射彈旨在開發核武器運載系統，導致東北亞地區局勢不穩，並有可能助長地區軍備競爭。聲明敦促北韓克制威脅東北亞和平與穩定的挑釁行為，遵守國際社會規定的義務。聲明強調，根據以往安理會的決定，各理事國將密切關注北韓動向，並同意採取新的重大措施。

(旺報)