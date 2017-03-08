移動式水質即時監測計畫 桃評估可行性

桃園市副市長王明德8日主持市政會議，聽取環保局「移動式水質即時監測計畫」專題報告後表示，此計畫不僅在「2016年度創新提案」中獲評創新獎，也結合智慧城市旗艦計畫中「智慧環境」概念，以全台首創方式，將微縮晶片用於水質監測，相當具有創新性；王副市長指示環保局持續評估計畫可行性，未來計畫落實後，將可升級桃園市環境污染監測機制，讓水質監測更加智慧化。

(中時)