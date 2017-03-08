李元簇是沒有聲音的副總統？ 宋楚瑜說...
前副總統李元簇今日凌晨辭世，享壽94歲。親民黨主席宋楚瑜、新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌等政要傍晚陸續到喪家致意。
親民黨主席宋楚瑜說，李副總統對台灣民主最大貢獻是在1991年擔任召集人，兩次主導修憲工程，融合各方意見完成修憲工程，並與80多名增額國大代表分梯次溝通會談，順利推動修憲。
宋楚瑜說，外界說他是沒有聲音的副總統， 其實他有許多最重要基本看法，他仔細的聆聽多方意見，但從不在外隨意發言，「我從他的身上學到耐心、溝通」 。
宋楚瑜認為，今天台灣能有全面國會與平順的寧靜革命，李副總統功不可沒，台灣可以不流血的完成政治改革，終止萬年國會，在台灣全面進行民選總統及民意代表。
宋楚瑜拿出手機李副總統最後一次的會面合照，是他1月到苗栗參加喜事，回程前來拜訪李副總統，當時他身體不舒服，仍從床上起深到客廳迎接他，分享近日生活，「沒想到那是最後一次見面」。
宋楚瑜期許自己能學習他的典範，默默為國家做事，落實台灣真正民主價值。
(中時)
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