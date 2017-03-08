2嫌盜採珍貴林木 總價值破百萬

山老鼠盜採林木，遭員警逮獲。（楊明峰翻攝）

60歲邱姓男子8日開小貨車載運6根扁柏及2根肖楠，行經大溪區復興路一段遭桃園市大溪警分局及包七總隊大二大隊第一中隊攔查，循線查獲另名58歲張姓男子所載運的小貨車，當場查扣5根扁柏及1根肖楠。

警方調查，其中一根扁柏長達3.8公尺，預估14跟林木總價值約百萬元。邱嫌供稱，這些林木在阿姆坪碼頭所撿來，張嫌則辯稱是邱嫌請他協助載運，2人訊後被依違反森林法移送偵辦。

(中時)