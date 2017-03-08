陸教育拉丁美洲化 上海前十中學皆私立

中國大陸學者憂心，中國大城市的基礎教育出現「拉丁美洲化」的傾向，中高收入的家長更多選擇私立學校，而公立學校逐漸成為品質低劣機構的代名詞。

財新網報導，北京大學中國教育財政科學研究所日前公開的一份報告中說，大陸正在面臨系統性教育不公平的挑戰，基礎教育階段的公私立學校分化越來越明顯，就如同拉丁美洲國家遭遇的問題。

北京大學中國教育財政科學研究所所長王蓉指出，許多家長流傳「初中不讀民辦（私立），大學就進民辦」的說法，這就是「教育拉美化」的展現，凸顯出基礎教育的私立學校品質高、高等教育的公立大學品質高的現象。

造成這種現象的原因，是收入差距急劇拉大帶來人口教育需求的迅速分化。而公立學校辦學品質不高，又造成惡性循環。

南京日報曾報導，一所南京公立初中的校長說，「學生不是外來務工人員子弟，就是家裡沒錢沒權的。」一些公立學校吸引力低、招生困難。

報告指出，包括上海、杭州、南京在內的一些城市，最好的初中幾乎已經是私立學校的天下。2015年上海高中入學考試成績排名前10名的全是私立學校，公立學校的劣勢越來越明顯。

王蓉認為，要改變這種現象，一是要改變現行教育以升學率和考試成績作為學校評鑑的單一標準，一是要給予公立學校服務差異化的容忍度。此外，公共財政應向學習表現「後20%」的學生傾斜。

單用成績評鑑學校好壞，會惡化現有的狀況，使占有優質學生資源的學校始終處於優勢地位，而那些生源和辦學條件差的學校則無法提高辦學績效。

而給予公立學校在服務和收費上的彈性，能滿足高收入家長的個性化服務的需求。不過，如何避免造成學校藉差異化「亂收費」也是問題。1060308

(中央社)