3人受聘國策顧問 高醫添光彩

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高雄醫學大學校友、高雄縣醫師公會榮譽理事長莊維周今天獲頒國策顧問聘書，這是繼曾貴海、賴春生之後的第3位高醫人受聘為國策顧問，讓高醫增添光彩。

總統府人事處長張秋元今天在高雄縣醫師公會代頒發國策顧問聘書給莊維周。

莊維周是婦產科醫師，曾任高雄縣衛生局長，卸任後在鳳山區執業迄今，現任高雄縣醫師公會榮譽理事長、中華民國醫師公會全國聯合會常務監事。

莊維周和賴春生是高醫醫學系第18屆的同班同學，一班雙傑，非常難得。賴春生是整形外科教授，曾任高醫副校長、小港醫院院長，動過上萬例眼皮美容與重建手術，尤其眼瞼下垂的創新手術論文，為醫學教科書所引用。

曾貴海是醫師、詩人、作家，並投身人權、教改及環保等社會運動。

高醫董事長陳建志對於3位高醫人獲聘為國策顧問表示高醫與有榮焉。1060308

(中央社)