外資撤離潮 大陸前商務部長否認
外媒報導外資撤離中國大陸的說法，中國大陸全國政協委員高虎城今天表示，在全球直接投資呈現負成長的情況下，中國大陸去年外資仍有3%成長，「某些人講外資撤離潮，顯然沒有根據」。
澎湃新聞報導，剛卸下中國大陸商務部長職務的高虎城今天表示，由於環境、土地、能源、勞動力等因素，確實有些鞋類、玩具等部分加工貿易產業從中國大陸轉移出去，但同時也有諸如製藥、電子等高端產業進入，「某些人講外資撤離潮，顯然沒有根據」。
談及中美貿易衝突是否可能大打貿易戰時，高虎城表示，衝突或是打貿易戰只會兩敗俱傷，雖然不怕打貿易戰，卻也不希望發生這樣的事，「但這並不取決於中方一家」。
他表示，無論從貿易、投資、到服務，還是到人文交流等，都有過詳細分析，中美經濟是「你中有我，我中有你」。
他說，中美雙邊貿易從1980年的25億美元到現在的5200億美元，每17分鐘就有航班在太平洋兩岸起降。對中美建交近40年歷史有認識和了解的人，都會正確看待中美關係發展。
不過，高虎城也表示，中美是世界兩大經濟體，完全沒有矛盾或摩擦是不可能的。雙方應加強理性溝通，管控分歧，縮短磨合期，而不是不斷擴大分歧，這才有利兩國人民和經濟發展福祉。1060308
(中央社)
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