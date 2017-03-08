阿嬤家開館 從小桃阿嬤發想作蛋糕

今天是婦女節，婦援會表示，「阿嬤家－和平與女性人權館」正式開館，連鎖咖啡店也從已故的小桃阿嬤故事發想，製作專賣蛋糕，於阿嬤家附設商店開賣。

婦女救援基金會今天舉行「阿嬤家－和平與女性人權館」全面開館暨公益合作記者會，宣布阿嬤家於國際婦女節開館，除了推出常設展新作及系列活動，也將啟動「當代女力發展計畫」，並透過附設商店AMA Cafe，提供女性創業及就業機會，同時與路易莎咖啡合作，提供受暴婦女咖啡講師培訓。

婦援會董事長黃淑玲表示，「阿嬤家」是全台第一座民間成立的女性人權館，選在婦女節開館，宣示從慰安婦人權運動，延伸到對婦女人權的持續追求，過去3個多月試營運期間，累積參觀人數已破萬，參觀民眾6成為年輕族群，2成為外國觀眾，截至今年2月，共有18個參訪團，外國參訪團佔6成5，以日本團最多。

婦援會執行長、「阿嬤家」館長康淑華表示，在陪伴台灣慰安婦阿嬤長達25年的歷程中，看見阿嬤們從性別暴力被害人，轉變為女權運動發聲者，更在身心工作坊中，透過創造力展現可貴的生命力與復原力，因此婦援會也希望「阿嬤家」成為支持女性能力展現及擁有滋養能量的場域。

為協助女性，婦援會也透過阿嬤家附設商店AMA Cafe，提供女性創業及就業的機會，即日起開辦首屆AMA「女創力」商品徵件活動，從事文創商品開發、設計與製作的創業女性都可報名，商品一旦入選，可在AMA Cafe展櫃長期展示與寄賣，還有1個月免費試賣，「阿嬤家」也將協助宣傳促銷，為有心創業卻欠缺銷售管道的女性，提供良好宣傳平台。

「阿嬤家」附設的咖啡館AMA Cafe，是由連鎖咖啡店路易莎公益支持創立的咖啡館，為慶祝「阿嬤家」全面開館，路易莎咖啡也以生前在屏東賣椰子的前台籍慰安婦小桃阿嬤為發想靈感，製作一款專賣蛋糕「椰奶卡士達慕斯」，將在AMA Cafe開賣。

婦援會表示，因應「阿嬤家」全面開館，特別推出常設展新作，包括美國藝術家李昌珍的「慰安婦招募」影像作品，並與台灣紙雕藝術家林文貞合作，推出全新創作「阿嬤家的生命樹」，3月起也將推出「女力學堂」的課程，安排「慰安婦」、戰爭、女權、及倖存者的生命力量等相關講座及工作坊，帶領民眾探討性別迷思與兩性平權等問題。1060308

(中央社)