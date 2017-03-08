朴槿惠大位保不保 彈劾裁決10日見分曉
南韓法院發言人今天表示，憲法法院將於10日早上11時（台灣時間早上10時）對南韓總統朴槿惠彈劾案做出裁決，宣判過程將進行電視直播。
朴槿惠去年12月遭國會彈劾，暫停總統職權，靜候憲法法院裁決結果出爐。
若憲法法院通過彈劾，南韓須在60天內舉行總統大選；若駁回，朴槿惠將得以復職。
韓聯社報導，法院發言人裴甫潤（Bae Bo-yoon，音譯）說，宣判過程將進行電視直播。
路透社報導，法官是否已做出決定，裴甫潤拒絕評論。
8名法官至少要有6人投下贊成票，彈劾案才能過關。另名憲法法院首席法官已在1月退休。1060308
(中央社)
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