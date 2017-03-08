總統頒獎女傑青 肯定戍守寓所女上尉
總統蔡英文今天表揚十大傑出女青年說，要讓台灣女性有足夠選擇權，扮演任何角色都能充分發揮、實現理想。得獎者張書毓上尉目前負責總統寓所安全，總統肯定其克盡職守。
今天是婦女節，蔡總統今天出席「中華民國第24屆十大傑出女青年表揚大會暨金鳳獎頒獎典禮」，總統肯定這次獲獎的十大傑出女青年，並逐一說明獲獎事蹟。
她說，創業楷模李威辰過去好幾次創業失敗，都沒有放棄，現在不但事業成功，還贊助社福機構，協助弱勢家庭；檢察官鄧巧羚偵辦過許多社會矚目案件，不怕輿論的壓力，努力實現社會正義；台灣第一位棒球女裁判劉柏君積極投入社會公益。
蔡總統提到，張書毓上尉過去是憲兵機車連第一位女排長，目前是負責她的寓所安全的連長，她要藉此次機會特別肯定張書毓的克盡職守。
蔡總統表示，得獎者的成就證明女性的貢獻是不分領域，且職場上傳統刻板的性別印象和限制，是可以被改變、被突破。
除了再次肯定獲獎者的努力，蔡總統也強調，政府有責任消除性別歧視，建構友善的職場環境，讓女性在就業上能夠獲得更大的支持。
她說，現在台灣有許多女性，因為家庭照顧需求而離開職場。政府除了要倡導家務共同分擔，今年1月，長照2.0計畫已經上路。未來，不論是對長者或是幼兒的照顧服務，都要建立更健全的制度，來減輕女性家庭照顧的負擔。
蔡總統強調，政府很重要的目標就是要讓台灣的女性，可以有足夠的選擇權，不論在這個社會選擇扮演什麼角色，都能夠充分發揮、實現理想。「這一點，我們一定要努力來達成」。
中華民國歷屆十大傑出女青年協會理事長張雪琴、監察院長張博雅、總統府國策顧問紀政、內政部次長邱昌嶽等人都出席這項活動。1060308
(中央社)
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