陸涉台官員：台若授權匿名挑撥 將是兩岸危險信號

正在北京召開的第十二屆全國人民代表大會第五次會議上，國務院台辦主任張志軍接受媒體採訪。（圖／新華社）

台灣媒體昨晚出現一則引述「決策高層官員」談話的報導，指陳兩岸關係至今沒有起色，是大陸國台辦主任張志軍從中作梗所造成。今日大陸涉台官員予以回應稱，台灣決策官員透過媒體匿名放話，如果是台灣高層授權的，這是個十分危險的信號。

針對昨天一則以高層決策官員身份點名批判大陸國台辦主任張志軍的報導，大陸涉台權威人士今天對媒體表示，台灣決策官員匿名的對媒體放話，造謠中傷國台辦負責人，其「性質惡劣，手法陰險」，觀點不值一駁。

台灣媒體引述這位大陸涉台官員的話說，中共中央對台方針政策明確，各級官員依照方針政策予以落實，不會有任何個人因素在內。這幾天大陸召開「兩會」期間，海協會長陳德銘也公開表示中共中央對台辦工作是高度肯定的。眾所周知，兩岸關係惡化的原因，乃是因民進黨拒不承認九二共識，破壞兩岸關係和平發展的基礎，這位涉台人士強調，「這責任蔡英文到張小月推卸不了，責任應該由他們負責」。

導致這次台灣匿名官員放話指責大陸國台辦主任張志軍的原由，是張志軍接受媒體訪問時提到「台獨之路走到盡頭就是統一」的相關談話。該匿名高層決策官員把兩岸關係惡化責任全部推到張志軍身上，指其「對台灣出言恐嚇、充滿惡意，非常不得體」，兩岸關係至今沒有起色，「張志軍要負完全的責任」。

這位匿名台灣決策高層認為，張志軍就任以來，大陸國台辦一直無法掌握兩岸局勢變化和台灣社會脈動，「無力將台灣的民心向背傳達予大陸內部和中共高層」，因此「我方對張志軍不該有如此不切實際的期待」。匿名官員甚至猜測「張志軍是否從中作梗，著意讓兩岸關係漸行漸遠」。

大陸涉台官員表示，反對台獨、支持兩岸關係和平發展，仍是台灣社會的主流民意。但自民進黨上台以來，台獨勢力蠢蠢欲動，「去中國化」的動作頻頻，造成台灣社會的對立與撕裂，也大大增加兩岸關係和平穩定的不確定性。

他還指出，這次的匿名放話，如果是台灣高層授權的，是個十分危險的信號，對脆弱的兩岸關係是雪上加霜，「民進黨當局千萬不要誤解、誤導、誤判，把兩岸關係推到危險邊緣。」

(中時電子報)