法務部去年國內查獲毒品6500公斤 年增36.3％
法務部今表示，政府積極掃毒，去年共查獲各級毒品6500多公斤，破獲24座製毒工廠，毒品來源主要來自大陸、香港。
法務部表示，去年全國各地檢署新收偵查毒品案件8萬9038件（其中第一級毒品占24.8%，第二級毒品占71.8%，其餘為第三與第四級毒品），較前年增加17.7%，其中第一級毒品較104年增加13.3%，第二級毒品增加22.9%。在新收毒品案件當中，施用行為者7萬2,610件占81.5%，較104年增加19.5%。
又去年度查獲各級毒品共計6596.9公斤，較前年增加1756.7公斤（即增加36.3%）。其中第一級毒品為65.2公斤（海洛因等），第二級毒品為660.2公斤（安非他命等），第三級毒品為1219.0公斤（愷他命等）及第四級毒品為4652.5公斤。就毒品來源地區別分，主要以來自中國大陸及香港，分占39.4%、35.9%。
此外，去年也查獲毒品製造工廠計24座。另基隆及台北地檢署、海巡署、財政部關務署等機關去年12月初，偵破國內最大宗之走私古柯鹼毒品案，查獲218.45公斤的第一級毒品古柯鹼計200塊，市值超過20億元。就查獲成果而言，去年較前年顯著增加。
＊保護自己 遠離毒品 中時電子報關心您!
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。