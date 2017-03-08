法務部去年國內查獲毒品6500公斤 年增36.3％

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法務部今表示，政府積極掃毒，去年共查獲各級毒品6500多公斤，破獲24座製毒工廠，毒品來源主要來自大陸、香港。

法務部表示，去年全國各地檢署新收偵查毒品案件8萬9038件（其中第一級毒品占24.8%，第二級毒品占71.8%，其餘為第三與第四級毒品），較前年增加17.7%，其中第一級毒品較104年增加13.3%，第二級毒品增加22.9%。在新收毒品案件當中，施用行為者7萬2,610件占81.5%，較104年增加19.5%。

又去年度查獲各級毒品共計6596.9公斤，較前年增加1756.7公斤（即增加36.3%）。其中第一級毒品為65.2公斤（海洛因等），第二級毒品為660.2公斤（安非他命等），第三級毒品為1219.0公斤（愷他命等）及第四級毒品為4652.5公斤。就毒品來源地區別分，主要以來自中國大陸及香港，分占39.4%、35.9%。

此外，去年也查獲毒品製造工廠計24座。另基隆及台北地檢署、海巡署、財政部關務署等機關去年12月初，偵破國內最大宗之走私古柯鹼毒品案，查獲218.45公斤的第一級毒品古柯鹼計200塊，市值超過20億元。就查獲成果而言，去年較前年顯著增加。

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(中時)