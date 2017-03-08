美和科大推學生海外實習，新加坡集團面試選才

美和科大餐旅管理系推展學生到海外實習機會，新加坡集團來台面試選才，學生討論流程。（潘建志攝）

屏東美和科技大學餐旅管理系近年來推展學生到海外實習機會，每年有50到70名學生到新加坡、日本的餐飲或旅館業實習，拓展學生視野，還有學生畢業後留在當地就業甚至結婚。國外業者也親自到台灣面試，希望可以挑選優秀的人才。

美和科大餐旅系是2010年開始推學生海外實習，迄今已和10多個國外餐旅集團合作，其中大部分在新加坡，包括四季、希爾頓、珍寶集團等。系主任王子玲說，新加坡比台灣國際化，又會說華語，是和國際接軌很好的管道。

新加坡集團管理階層也會到台灣舉辦說明會，直接和學生面試挑選適合人才。珍寶集團總監黃翠芳說，因覺得台灣服務業人力素質高，所以才來台覓才。新加坡酒店業者表示，台灣學生的知識和能力都很優秀，但語言能力還需要加強。

王子玲說，學校最初委托仲介辦理學生出國事宜，但成效並不理想，後來學校自己接下有所工作，從一開始的協調，到帶學生到當地開戶、找住宿、健檢等，有些學生因家境不好，學校還會無息貸款給學生，減輕經濟壓力。

經過多年合作，已有學生在當地落地生根就職，並已升為副主任、副店長。王子玲笑說，目前美和在新加坡餐飲界也已經是很大品牌，建立的「美和幫」也能將學長姊將經驗傳承給學弟妹。未來會繼續和其他國家業者合作，計畫到大陸、香港拓點。

(中時)