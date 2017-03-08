美國務卿提勒森 訪中日韓商討薩德問題

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美國國務院副發言人馬克·托納今日發表聲明稱，美國國務卿提勒森將於17日訪問韓國，為期兩天。這是提勒森就任國務卿後首次對南韓進行訪問。

托納表示，提勒森本月中旬將先後訪問日本（15-17日）、南韓（17-18日）和中國大陸（18-19日）。訪問期間，提勒森將分別會見三國外長和政府高官，就北韓核武與飛彈威脅和其應對方案等進行商討。

(旺報)