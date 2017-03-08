北韓真正可怕武器不是核彈 而是饑餓

北韓要是發生巨大的變亂，地方軍閥可能會動用核武器。(圖/美聯社)

北韓的核武和彈道飛彈的研發逐漸成熟，並且三不五時進行武器試驗，使得美國與南韓急著建立薩德防禦系統(THAAD)，結果卻惹惱了中國大陸與俄羅斯，大陸還出現抵制韓貨的情形，整個東北亞的局勢難以預料。不過北韓真正令人擔心的還不是大規模毀滅武器，而是數百萬的饑民。

美國國家利益(National Interest)評論，北韓政權是區域的大麻煩，大家都很希望能早點終結，但是假如有一天，北韓真的發生巨大的內部變局，比如民眾的大規模起義，經濟災難或內戰會發生什麼事？這種變亂可能會超過敘利亞內戰，要是幾百萬的饑民大量的外逃，對南韓與中國大陸將是災難。

2013年蘭德智庫公司(RAND Corporation)發布一份報告，作者是布魯斯·班尼特（Bruce Bennett），他認為在防衛北韓的軍事威脅之時，也要預先準備難民造成的混亂，他提出了5個重點：

1. 金正恩政權怎麼崩潰？

獨裁政權的崩潰分成兩種：個政權崩潰和政府體制崩潰。要是個人政權崩潰，比如金正恩被內部的另一位軍隊領袖推翻，那麼只是換個獨裁者在控制國家，也就是俗稱的「宮廷政變」。發生這種變亂雖然會混亂一段時間，但是衝擊力相對比較小。

2.內戰可能會爆發

另一種情況就是政府體制的全面崩潰，在這種情況下，沒有人或集團能夠形成一個有效的強力中央政府，那麼就會徹底分裂，每一個派系都只能控制國家的一部分，甚至在自己領域的控制力都不足，必然就會陷入內戰。

一但北韓內戰爆發，金家政權幾十年來研發的大規模殺傷性武器就可能外流到各地軍閥，甚至直接動用，那麼韓國勢必受到影響，所有的後果都令韓國難以承受。

3.中國大陸可能介預。

一但北韓出現戰爭，不管是內部戰爭或是攻擊南韓，大陸都可能會介入。對中共的地緣政治而言，北韓是他所設定的緩衝區，所以不會坐視北韓因戰爭而消滅，換言之，就是可能試圖阻撓韓國統一北韓。要是大陸出兵，就免不了與美國、韓國出現軍事衝突。

4.飢荒問題。

北韓近年一直都糧食短缺，一但政府的崩潰或是戰爭必定使饑民試圖謀生，包括外逃或是加入軍隊，外逃的饑民必然會衝擊中國大陸與韓國，在戰爭中發生外逃的饑民與難民，人道援助就會變得困難與局勢複雜，動亂會發生在中韓邊境與兩韓邊境。

5統一的成本很巨大

北韓的經濟狀況非常糟，南韓曾經估算，要重整北韓的經濟問題，投入的資金可能可能會達到1兆美元(軍事行動5000億美元，戰爭損5000億美元)，，這大約是韓國每年政府預算的8倍之多，而且至少前統一後的頭五年都會如此，持續的一些基礎建設成本還會持續幾十年。因此北韓問題變的非常棘手，存在是區域危險，但是崩潰更是危險，還遠遠超出核武器。

(中時電子報)