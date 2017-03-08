教育部教學卓越計畫 中原大學獲8000萬補助

中原大學獲教育部教學卓越計畫補助8000萬經費。（校方提供）

教育部今年度公布大學教學卓越計畫，中原大學與逢甲大學均獲8000萬補助，在33所公私立大學中並列第一名，這是中原大學連續三年獲該補助冠軍，校長張光正表示，該校秉持全人教育的理念辦學，「教學卓越」不只是計畫名稱，更為師生追求成長，以知識造福人群的具體實踐。

(中時)