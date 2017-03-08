大興高中與廈門太古簽合作意向書

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大園區大興高中8日與大陸廈門太古飛機工程有限公司簽訂合作意向書。（楊明峰攝）

桃園市大園區大興高中8日與大陸廈門太古飛機工程有限公司簽訂合作意向書，該校飛機修護科學生寒暑假可選擇到該公司培訓中心實習，在國際等級飛機維修場地進行訓練，精進飛機修護經驗，有助未來考取相關飛機修護國際證照。

(中時)