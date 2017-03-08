鳳坑村居民保育朴樹林 將荒地打造成公園
一起來欣賞朴樹林之美吧！新豐鄉鳳坑村位在濱海地區，姜屋古厝、朴樹林是當地特色，也是台灣最大的朴樹林聚落。社區居民近日參加社區規畫師駐地操作計畫，將一塊雜草叢生的荒地，打理成公園，並在其中設計、打造具有濱海風情的藝術作品「漁心」，讓居民及外地遊客，都能欣賞朴樹、老屋之美。
新豐鄉鳳坑村具有紅樹林、朴樹林，新豐青工會長、前村長姜政焜指出，村內約有100餘棵朴樹，「最年長」已超過百歲，亦有30多年朴樹正在成長。不過2005年時，朴樹林曾因病蟲害而造成部分死亡，社區規劃師團隊因而提出改善計畫，施作朴樹林公園，供大眾遊憩，並將致力保育。
新竹縣長邱鏡淳今到現場，他指出，目前已經向中央申請經費，預計透過前瞻計畫，整體發展自坡頭漁港、竹北及湖口沿線的濱海地區，充實在地基礎建設，包含連結單車道至竹北高鐵區等，希望能讓在地人、外地人都能認識新豐之美。
議長張鎮榮、鄉長徐茂淦、鳳坑村長姜秀雪、代表戴玉樹、簡崇渙、縣府交旅處副處長吳玉釗、專員鄭香辰等人均到場見證，綠種子人文實業公司執行長曾綉雅，也是新竹縣社造中心主任，她指出，朴樹公園從無到有僅耗費2個月，各地社區規劃師也投入動員，成就這份美好。
姜政焜也表示，朴樹公園內的地景藝術「漁心」，是以在的漁業作為概念，利用竹子搭建而成，目前仍在施工中，期望未來成為在地的地標。
(中時)
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