小模命案 影片中黑衣人經家屬確認是死者
士林地檢署偵辦南港小模命案，檢方調閱案發附近的監視器畫面，根據程男說法，陳女從西門町搭捷運到後山埤站，再步行到超商，1日下午1點1分進入案發大樓，毛帽女是死者，但事後證明其實是黃姓住戶。程企圖誤導辦案方向，但檢警清查沿途監視器，發現手持礦泉水的黑衣女子，就是死者陳女，兩人一前一後進入大樓。
檢方表示，監視器畫面模糊，影中人又帶著口罩，為了讓死者家屬能夠確認黑衣人就是陳女，沿途調閱多支畫面，讓家屬指認，確認黑衣人就是死者，但檢方仍不排除有其他共犯，正在調查當中。
另外，檢調發現梁女手機遺失，其實是被程男偷走，拿去當鋪變現，而且失業程男謊話連篇，曾經答應梁女要幫忙支付台中的房租，但屢次食言，梁曾向他抱怨，答應的事卻做不到，因而產生嫌隙。
(中時)
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