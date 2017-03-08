龍德宮徒步進香400餘公里 仙女轎班成嬌點
桃園龍德宮四媽祖徒步進香團，歷經4天行腳224公里，16日抵達祖廟麥寮鄉拱範宮，冒雨依古禮舉行祭祀典禮後展開遶境活動，由空姐、老師等女信眾組成的「仙女轎班」，儀態莊重優雅，是所有陣頭的「嬌」點。
今天上午9點許，龍德宮媽祖鑾駕抵達麥寮鄉，拱範宮人員與當地信眾冒雨熱情接駕，備妥熱茶、素齋給遠道而來的遶境隊伍享用，在拱範宮停車場依古禮祭拜後，隨著鞭炮聲走向拱範宮，所到之處人氣鼎沸、鑼鼓喧天。
進香團最特別的是「仙女轎班」，全都是擲筊由媽祖遴選，40餘名平均年齡25歲的轎班員，不乏空姐、護士、大學生和研究生，其中年紀最小的為16歲的朱翊瑄，今年首度參加遶境，與媽媽魏維明都是轎班員。
「仙女轎班」成員說，她們都是虔誠的媽祖信眾，轎班以4人為主要成員，40餘人輪流為媽祖服務，徒步路程雖然長達400餘公里，但沿途有信眾們的熱情支持，一點都不覺得累。
(中時)
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