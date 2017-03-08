2隻毛小孩走失陸續尋回 女飼主開心謝警
林小姐養2隻愛犬，卻不約而同搞失蹤，急得她到處找犬子不可得，報警協尋，嘉義市竹園派出所員警巡邏途中，發現一隻哈士奇疑似迷路，替牠找到家，正是林女失蹤4天的愛犬，另1隻失犬則網友通報她認領回家，一家子總算又團圓了。
林小姐養2隻毛小孩，最近不知何故，不約而同翹家鬧失蹤，警一分局竹園派出所警員吳建弘、李碧文及實務訓練警員李浚禾等3員，日前執行巡邏勤務，在玉山路郵局前發現1隻戴項圈的哈士奇犬，徘徊迷惘。
員警從牠毛色乾淨、性情溫馴，研判應走失的飼養犬，查詢警方的寵物走失協尋紀錄，比對失主提供的犬隻照片及特徵，連絡林小姐出面「認子」，哈士奇一見到她，馬上撲上前去，又搖尾巴又蹭來蹭去，流露欣喜的神情，林小姐再三向警方道謝。
警方了解，林小姐另一隻毛孩子先前已有網友通報，已早一步尋獲，帶回家，這隻哈士奇卻在外流浪4天才找到，令她特別操心。
(中時)
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