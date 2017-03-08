不要再塞了！台68快速道路塞車惡夢有解
公路總局第一區養護工程處自3月1日起，在台68線東西向快速道路施作伸縮縫改善工程，因施工占用外車道及路側，每逢上班時間，造成交通瓶頸，往新竹市、科學園區的上班族深受塞車之苦，近日抱怨連連。新竹縣政府交旅處與公路總局現場會勘後，研議在外側車道完工後，先開放路肩、恢復兩車道行駛，建議用路人經施工路段仍須減速慢行。
此次改善橋梁伸縮縫位置，正逢台68線及台68甲線會流處，由於施工期間僅1線道開放，導致開車通勤的上班族都塞在車陣中，大眾叫苦連天，即使改行平面道路，依舊處於塞車中。縣長邱鏡淳日前在主管會報中，請副縣長楊文科親自了解，今天上午由公路總局第一區養護工程處新竹工務段長陳弘翰至縣府協調。
陳弘翰指出，施工路段為3月1日至4月15日止，由於伸縮縫橡膠材質使用年限約2年，此次改為鋼板材質，耐用度可達20年。為了施工品質及養護，每條伸縮縫工程最短需7天，已盡量採取降低交通影響的工法。
縣府交通旅遊處、公路總局第一區養護工程處今天至現場勘查，相關交通維持設施，協商目前施工路段外側部分將在3月11日完成，內側車道則至25日完工，12日以後將開放外側車道，研議開放路肩，恢復兩車道行駛，但也呼籲用路人行經施工路段，仍減速慢行。
(中時)
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