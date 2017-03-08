春雨綿綿 石門水庫進帳3天供水

我要評比

近日春雨綿延，石門水庫集水區6日起至8日共降下33.3毫米雨量，為水庫進帳550萬噸原水，可支撐3天供水。水利署自2月起已實施4次人工增雨，9日將召開例行水情會議，依照水情現況，尚不會討論二階段限水措施，呼籲民眾節水。

(中時)