行政執行署全國聯合拍賣日 1天拍賣2.2億
法務部行政執行署全國13個分署，今天舉辦聯合拍賣日，由於各地民眾競標非常踴躍，今天共拍定2億2275萬9439元，成果卓著。
行政執行署表示，今天的全國拍賣活動中，高雄分署拍定傑笙樂園大社區11筆土地及2筆建物，金額高達9202萬元，其次為台北分署拍賣台北市復興北路土地及建物，拍定金額為5620萬，另外嘉義分署拍賣雲林縣斗六市綜合商業大樓建物，拍定金額為1600萬元，總計不動產共拍定金額總計約2億1680萬餘元，績效良好。
此外，各分署拍賣動產部分亦十分熱絡，拍定的標的包括賓士車、珠寶首飾、名牌太陽眼鏡、原木家具、電動車、腳踏車、茶葉、婚紗禮服、棉被床包組、台灣啤酒、紅白葡萄酒、電腦、股票等等，合計拍定金額為594萬餘元。
行政執行署所屬各分署聯合拍賣日，固定於每個月第「1」個星期「2」下午「3」時(即123)舉行，每月都有價格實惠的拍賣物件供民眾搶便宜，歡迎上網至行政執行署全球資訊網查詢，不要錯過搶好康的機會。
(中時)
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