民安3號演習 重點擺在林口世大運選手村

新北市將於9日舉辦民安3號演習，預計動員2100人、170部車輛及航空器3架，也會出動移除爆裂物機器人。（池雅蓉攝）

新北市消防局明日將舉辦「民安3號演習」，預計出動2100人、170部車輛及3架航空機，規模為歷年之最。而世界大學運動會將於今年8月登場，本次演習也將重點擺在選手村及機場捷運A9站所在地的林口區，下午將有3場次實兵演練。

消防局副局長陳崇岳表示，本次重點將放在有世大運選手村及機場捷運A9站的林口區，將在林口行政園區、世大運選手村及林口社區運動公園等3場次實兵演練，模擬發生地震後各機關救災概念，及現場演練選手村高樓火災搶救等，今年韓國特搜隊也參與。

(中時)