產、學、研合作 虎尾科大與中科院聯盟推動先進製造技術
虎尾科技大學與國家中山科學研究院材電所8日簽訂策略聯盟意向書，共同推動台灣先進製造技術發展、配合政府推展智慧機械與智能化相關政策，以產、學、研3方相輔，帶動產業競爭力、提升更多契機。
國家中山科學研究院（簡稱中科院）由現任國防部長溤世寬擔任董事長，研究發展國防科技與主要武器裝備、軍民通用科技，設有材料暨光電、資訊通訊、電子系統、飛彈火箭等研究所，對科技大學學生極具吸引力。
今天虎尾科大校長覺文郁、中科院材料暨光電研究所所長程一誠，代表兩校簽署策略聯盟意向書，希望以智慧機械產業化、產業機械智機化，推動台灣先進製造技術發展。
覺文郁表示，產、學、研攜手合作，是發展智慧機械產業化與產業智機化的重要關鍵，結合虎尾科大在核心技術研發的優勢，以及中科院在產業應用的經驗，藉此快速呈現產業智機化應用成果。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。