產、學、研合作 虎尾科大與中科院聯盟推動先進製造技術

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虎科大校長覺文郁（右）與國家中山科學研究院材電所所長程一誠（左），簽署聯盟意向書。（張朝欣攝）

虎尾科技大學與國家中山科學研究院材電所8日簽訂策略聯盟意向書，共同推動台灣先進製造技術發展、配合政府推展智慧機械與智能化相關政策，以產、學、研3方相輔，帶動產業競爭力、提升更多契機。

國家中山科學研究院（簡稱中科院）由現任國防部長溤世寬擔任董事長，研究發展國防科技與主要武器裝備、軍民通用科技，設有材料暨光電、資訊通訊、電子系統、飛彈火箭等研究所，對科技大學學生極具吸引力。

今天虎尾科大校長覺文郁、中科院材料暨光電研究所所長程一誠，代表兩校簽署策略聯盟意向書，希望以智慧機械產業化、產業機械智機化，推動台灣先進製造技術發展。

覺文郁表示，產、學、研攜手合作，是發展智慧機械產業化與產業智機化的重要關鍵，結合虎尾科大在核心技術研發的優勢，以及中科院在產業應用的經驗，藉此快速呈現產業智機化應用成果。

(中時)