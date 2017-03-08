金門力推垃圾不落地 你丟我罰
金門縣環保局今天表示，部分民眾在非垃圾車清運時間提早丟棄垃圾，造成環境髒亂、影響鄰近居民生活品質，環保局將加強取締並開罰。違者處新台幣1200元到6000元罰款。
環保局表示，金門縣各鄉鎮推動垃圾不落地及強制分類工作，成效良好；但部分民眾貪圖方便，在非垃圾車清運時間提早在街角、巷口丟棄垃圾，造成環境髒亂，影響鄰近居民生活品質。
環保局說，因應勞基法一例一休新制，自民國106年1月1日起，金門縣實施垃圾週收5日政策，每個星期三及星期六停收垃圾；但部分民眾未配合垃圾車清運時間，任意丟棄垃圾，環保局從即日起加強執行「你丟我罰」的稽查及宣導工作。
對少數民眾將垃圾丟棄在路旁，環保局將實施現場稽查。環保局表示，環保局和各公所近期都已添購監視器材，將在髒亂點重點區域加裝監視器，錄影取締亂丟垃圾行為。1060308
(中央社)
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