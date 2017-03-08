WHA邀請函 衛福部：最快也要3月底

世界衛生大會（WHA）將於5月底召開，醫界提出擔憂，認為今年受邀可能性不大。衛福部今天表示，以往最早也得等到3月底才能收到邀請函，已與外交部合作努力，盼如常參與。

第70屆世界衛生大會（WHA）預計在5月22日到31日在日內瓦舉行，台灣自2009年起開始以「中華台北」的觀察員身分出席，去年受到兩岸關係影響，前衛福部長林奏延直到會議2週前，才收到邀請函。

世界衛生組織（WHO）慣例3月開始寄邀請函，衛福部國際合作組主任許明暉今天受訪時表示，衛福部往年從未在這時間點就接到邀請函，最快也要等到3月底，外界不用操之過急，衛福部和外交部正密切合作，目標是如常參與。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉今天受訪時說，中國大陸打壓台灣從未停止，過去的政府常得透過利益協商才換得WHA邀請函，但新政府上任後，去年國際民航組織（ICAO）大會等多個會議都被拒於門外，醫界普遍認為今年參加WHA無望。

參與WHA「挑戰一直都在」，許明暉強調，他們不會因為挑戰辛苦就不努力，目前已在努力說服友邦及對台灣友好的國家，宣揚在世界衛生的大地圖上，若獨缺台灣這塊拼圖，不只對台灣不利，也對世界不利，沒理由排除台灣在外，全力爭取獲得邀請並前往參與。

許明暉說，今年若能順利成行，衛福部長陳時中將以「永續發展目標」為主題進行5分鐘演說，透過建立更好的系統，讓民眾活得更健康。1060308

(中央社)