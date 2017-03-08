林晨樺自責 教練：沒有責怪只有鼓勵

中華隊經典賽首戰敗給以色列，投手林晨樺7局下滿壘，處理短打球失誤；今天對荷蘭賽前表示「不應該傳的，是我的錯」，投手教練黃欽智說「教練團沒有責怪，只有鼓勵」。

以色列在滿壘1出局時短打，林晨樺接球之後，往一壘傳，但壘包上沒有隊友補位，形成失誤，使得壘包上的3名跑者全部回來。

二壘手林智勝昨天解釋，當時的戰況，沒有想到對手會短打，加上當時守備位置離一壘較遠，就算補位也來不及，「這是我要檢討，守備要更積極」。

林晨樺今天說，接到球時只有零點幾秒的時間可以反應，視線正好被跑者擋到，不知道一壘沒人，反射動作傳向一壘，「是我的錯，不應該傳的」。

這一球引起網友討論，有人認為二壘手補位有責任，有人說投手看見沒人就不該傳，也有人說捕手應該提醒。

投手教練黃欽智說，林晨樺下場以後很自責，但教練團知道「他是盡力了，他很努力要去搶這個球，很積極往前處理，每個人都很努力做好自己，沒有人會責怪他」。

黃欽智說，面對高張力的比賽，教練團用正面的方式鼓勵選手，盡力做好每一件工作，結果不好就再努力。1060308

(中央社)