婦女節 空軍馬基隊贈女性官兵鮮花

空軍馬公基地勤務隊辦理「溫馨三八，和諧兩性」活動，隊長李漢強赴各工作場所致贈女性官兵同仁玫瑰花束，對平日戮力為單位付出及兼顧家庭的辛苦，表達謝意與敬佩，場面溫馨和樂。

李漢強表示，近年來眾多女性同胞加入國軍官士兵行列，在各自工作領域展現優異、傑出專長，不僅為個人寫下亮麗成就紀錄，更成為青年效法對象，也充分顯示國軍致力於性別平等與工作機會公平上所做的努力。

他說，今天配合國際婦女節，為推動性別平權理念，營造性別和諧及友善工作環境，在基地士官督導長陪同下，赴各工作場所致贈女性官兵同仁玫瑰花束，祝賀女性官兵婦女節快樂外，對平日戮力為單位付出及必須兼顧家庭的辛苦表達由衷謝意與敬佩。1060308

(中央社)