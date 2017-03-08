婦女節 空軍馬基隊贈女性官兵鮮花
空軍馬公基地勤務隊辦理「溫馨三八，和諧兩性」活動，隊長李漢強赴各工作場所致贈女性官兵同仁玫瑰花束，對平日戮力為單位付出及兼顧家庭的辛苦，表達謝意與敬佩，場面溫馨和樂。
李漢強表示，近年來眾多女性同胞加入國軍官士兵行列，在各自工作領域展現優異、傑出專長，不僅為個人寫下亮麗成就紀錄，更成為青年效法對象，也充分顯示國軍致力於性別平等與工作機會公平上所做的努力。
他說，今天配合國際婦女節，為推動性別平權理念，營造性別和諧及友善工作環境，在基地士官督導長陪同下，赴各工作場所致贈女性官兵同仁玫瑰花束，祝賀女性官兵婦女節快樂外，對平日戮力為單位付出及必須兼顧家庭的辛苦表達由衷謝意與敬佩。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。