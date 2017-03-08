46歲丁寧懷第3胎 誤認更年期來了
46歲藝人丁寧今天宣布懷第3胎，笑認原以為是更年期提早到了，直呼快被一雙兒女搞瘋，沒想過要再生，但得知懷孕後還是與老公開心相擁。
丁寧與外籍老公結婚6年多，育有6歲女兒及2歲兒子，熱愛瑜伽運動的丁寧一直保持好體態。下午開心宣布懷第3胎喜訊，預產期約是今年10月。
原沒打算再生，丁寧表示，得知懷孕是去做例行性子宮頸抹片檢查，醫生請她驗尿後得知懷孕，她立馬回「怎麼可能」，第2次驗尿結果還是一樣，讓她和老公真的當場愣住30秒說不出話。
經紀人聞訊後問丁寧「妳月經沒來，不會想說是懷孕了嗎？」她笑說，「我以為是我更年期提早到了」，讓經紀人哭笑不得。
丁寧表示，懷第3胎肚子大很快，明明才懷孕1個多月，肚子幾乎已快遮不住，像是已有5個月身孕，最大差別是變得很嗜睡。
身為超高齡孕婦，丁寧笑稱原則還是保持身心愉悅，現在有個綽號叫「小心」，大家看到她第一句話都是叫她小心，對她說最多的話也是「小心啦」。丁寧也在社群網站臉書（facebook）宣布懷第3胎喜訊，粉絲紛紛留言恭喜。1060308
(中央社)
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