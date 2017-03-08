北宜直鐵議題 林全聽取地方意見

我要評比

宜蘭地方日前呼籲政府將「北宜直鐵」相關計畫納入擴大內需。行政院長林全為了解實際需求，今天到宜蘭召開會議，聽取地方意見，但明確結論尚未出爐。

前身是「宜蘭縣北宜直鐵促進會」的「東部快鐵促進會」，本月2日在宜蘭議會大廳舉行成立大會，會長陳正曜、榮譽會長是前行政院長游錫(方方土)，及顧問團團長、民進黨立委陳歐珀與數百名民眾一同出席，共同簽署「籲請政府落實東部鐵路快速化」連署書，呼籲行政院交通部盡快將東部快鐵列入特別預算與興建，讓台灣東西部區域發展平衡，推動綠色運輸，也能解決國道5號塞車與大量空氣汙染等問題。

為了解台灣東部運輸情況，林全下午率領交通部長賀陳旦等人，前往宜蘭召開座談會，聽取地方意見，陳歐珀與宜蘭縣代理縣長吳澤成等地方代表應邀出席，但這場會議沒有對外開放。會後，林全也沒對媒體發言。

「這應該是好消息」，吳澤成說，林全有對地方表達北宜直鐵與宜蘭鐵路高架計畫案的重視及想要解決的決心，但細節還要進一步探討。

對於部分外界指責這根本就是一場不會有結果的「摸頭會議」。陳歐珀解釋，這不是「摸頭」，而是來溝通。宜蘭人同心一致，希望新政府解決東部的交通問題，特別是北宜直鐵與宜蘭鐵路高架計畫能夠早日興建。他在國會也會積極協助。

媒體追問這場座談會是否有具體的進展？陳歐珀說，後續進一步結論或進展，由中央相關部會宣布。

行政院發言人徐國勇說，今天主要是溝通而已，並沒有做決定，林全聽了很多意見，會與交通部再討論。

陳正曜說，這場座談會雖各說各話，但林全並沒有直接反對興建北宜直鐵，這樣的結果也算是正面；林全之後會再到花蓮、台東，聽當地聲音或需求。1060308

(中央社)